Das müssen Sie wissen:

Explizit erwähnt die Stadt in einer Vorlage an den Kulturausschuss nur die drei aktuellen archäologischen Funde. Einzig den alten Brunnen auf dem Marktplatz will die Verwaltung dauerhaft sichtbar machen und seine Funktionalität herstellen.

Die Klasse 3 der St.-Georg-Grundschule Hiddingsel befindet sich seit Freitag in häuslicher Quarantäne. Grund ist ein Corona-Befund bei einem der Schulkinder, teilt die Stadt Dülmen mit. Die Quarantäne, die auch für zwei Lehrkräfte ausgesprochen wurde, gelte bis zum 1. Dezember.

Die Polizei in Dülmen sucht Zeugen von zwei Taschendiebstählen, die sich am Samstag im Stadtgebiet von Dülmen ereigneten. In beiden Fällen wurden Geldbörsen entwendet.

Es ist gar nicht mehr so lange hin, bis zum Weihnachtsfest. Und da hat die ökumenische Coronahilfe Dülmen eine gute Idee gehabt. „Wir wollen Kinderwünsche erfüllen, die sonst zu Weihnachten nicht erfüllt werden könnten“, erklärt Pfarrerin Susanne Falcke.

Aufwendiger als geplant wird die Sanierung der Drainage an der Rundlaufbahn im Sportzentrum Süd. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Verwaltung für den Sportausschuss hervor, der am 2. Dezember erstmals zusammenkommen wird.

Wetter:

Lösen sich Nebelfelder und Hochnebelwolken erst auf, wird es freundlicher. Die Temperaturen erreichen 8 bis 10 Grad. Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen.

Verkehr:

Die B 474 ist zwischen Ostdamm und L 551 komplett gesperrt werden Brückenarbeiten, Umleitungen sind ausgeschildert.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz.