32 Dülmener sind aktuell an Covid-19 erkrankt. Das teilte am Montag des Kreisgesundheitsamt mit. Am Freitag waren noch 34 aktive Fälle registriert gewesen.

Die Zahlen vom Montag im Einzelnen: Nachweislich infiziert haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 316 Dülmener (Zahl am Freitag: 299). Also sind am Wochenende 17 Infizierte hinzugekommen. Bei 32 (34) Dülmenern ist die Krankheit derzeit aktiv. 279 (260) Dülmener sind wieder gesundet. Die Zahl der Dülmener, die an Covid 19 verstorben sind, liegt seit Monaten stabil bei fünf. Der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld lag am Montag bei 58,5.