Mit Maggies Frühstück in den Tag

Hausdülmen. Belegte Brötchen und Eier, Frikadellen und Kartoffelsalat, dazu Kaffee, Kakao oder Milch… Fünf Mal wöchentlich öffnet Magret „Maggie“ Steffen an der Villa am See in Hausdülmen um fünf Uhr morgens ihren noch namenlosen Verkaufswagen, an dem sie Brummifahrer und Pendler, Monteure und Geschäftsreisende oder auch ganze Bürobelegschaften mit einem Frühstück to go verwöhnt.

Von Stefan Bücker