Politik tagt am Donnerstag

Am Donnerstag tagt der Jugendhilfeausschuss in der Aula des Schulzentrums, dann steht die vorläufige Bedarfsplanung zur Kindertagesbetreuung 2021/2022 auf der Tagesordnung.

Zwischenlösungen sind gefragt

Weiterhin fehlen in Dülmen Kitaplätze, gerade für die jüngeren Kinder (die Stadt rechnet mit Engpässen in Merfeld und Hausdülmen). Zwar sind mehrere Kita-Neubauten und -erweiterungen beschlossene Sache wie in Dülmen-Süd, Rorup oder Merfeld. Da die Bauarbeiten noch nicht begonnen haben, sind jedoch Zwischenlösungen notwendig.

Container sollen wieder bezogen werden

So gibt es etwa eine Containerlösung in Merfeld und in Buldern (Kinderhaus am Wemhoff), und das Obergeschoss des Technischen Rathauses auf dem ehemaligen Kasernengelände wird als Dependance des Fröbel-Kindergartens genutzt. Die Container im Vorpark, die seit dem Auszug der Mädchen und Jungen des Familienzentrum St.-Anna-Kita verwaist sind, sollen ab kommendem Sommer übergangsweise vom neuen DRK-Kindergarten in Dülmen-Süd (Moorkamp) in Betrieb genommen werden.

Neubau im Norden

Apropos neuer Kindergarten: Die Verwaltung schlägt vor, auch in Dülmen-Nord eine neue Kita für vier Gruppen zu errichten, um den Bedarf decken zu können.

Damit wird die Verwaltung vier Kita-Neubauten im kommenden Jahr vorantreiben müssen: in Dülmen-Süd (vier Gruppen), in Merfeld (sechs Gruppen), in Buldern (drei bis vier Gruppen) und eben in Dülmen-Nord.