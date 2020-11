„Mal eben spontan in die Kirche gehen an Heiligabend, das ist in diesem Jahr nicht möglich.“ Das bedauert Pastoralreferentin Lisa Scheffer von Heilig Kreuz - aber wegen Corona müssen Messbesucher sich dieses Jahr anmelden

„Ich bin kein Allheilmittel.“ Dülmens neuer Citymanager Christoph Uphaus hat viele Ideen - will aber nicht überzogene Erwartungen wecken

„Da wir gerade jetzt in der Coronakrise noch mehr auf Spenden angewiesen sind, ist es um so ärgerlicher, wenn mit unserem Namen so etwas veranstaltet wird, um an Geld zu kommen.“ Mitarbeiterin Yvonne Steinbuß ist empört darüber, das unseriöse Sammler behaupten, im Namen des Deutschen Kinderhospizvereins unterwegs zu sein

„Inzwischen wächst er von links und rechts zu.“ Der Rundweg am Bulderner Ssee muss dringend überarbeitet werden, findet Jörg Schuppelius von der dortigen Interessengemeinschaft

„Er kann im Sprintduell fünf Meter Vorsprung haben, der Gegner holt ihn immer wieder ein.“ Hiddingsels Trainer Lars Müller äußert sich in einem lustigen Video über seinen Spieler David Gründel

„Er hat immer 100 Prozent Power und ist der Motor.“ Und noch ein Trainerlob: Diesmal aber ernst gemeint, und zwar von TSG II-Coach Meik Strickling über seinen Spieler Lukas Denig

„Ich hätte dieses Jahr tatsächlich noch einmal bei den Stadtmeisterschaften spielen können. Aber ob die Leute das hätten sehen wollen, weiß ich auch nicht.“ Andre Hörsting, Trainer von Adler Buldern, hätte seinen verletzten Torwart bei den Hallen-Stadtmeisterschaften vertreten müssen - diese fallen aber aus