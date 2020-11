Vor mehr als zwei Jahren wurde der neue Wasser-Erlebnisplatz am Samsonsee von Bürgermeisterin Lisa Stremlau feierlich präsentiert. Hier war ein „grünes Klassenzimmer“ vorgesehen, in dem Grundschul- und Kindergartenkinder im seichten Wasser erleben sollten, was in so einem See alles kreucht und fleucht. Eingebunden ist dieser Platz in ein Gesamtkonzept rund um den See, mit Wegekonzept, Infotafeln und einem Bootssteg, der vom Ziehweg Richtung DRK-Kindergarten aus schnurstracks auf die Wasserfläche hinausführen soll.

Bauzaun statt Erlebnisort

Doch seither liegt kein Segen auf Bootssteg und Erlebnisplatz. Dort, wo Kinder Kaulquappen und Wasserflöhe studieren sollten, steht seit Jahren nur ein hässlicher Bauzaun. Der Uferbereich kann nicht mehr betreten werden. Das Spielgerät, mit dem Wasser aus dem See geschöpft werden sollte, funktioniert schon lange nicht mehr, weil der Wasserpegel aufgrund der trockenen Sommer zu niedrig ist. Und nach dem seichten Uferbereich geht es so steil bergab, dass die Kinder hier in Lebensgefahr schweben.

Auch dort, wo der Steg geplant ist, prangt bislang einzig ein Bauzaun. „Zwar sind dort die Spundwände eingebracht worden, aber dann geschah gar nichts mehr“, wundert sich auch Ludger Lohmann von der IG Bulderner See.

Stadt will weiterkommen

André Siemes von der Pressestelle der Stadt erklärt den aktuellen Planungsstand: „Der Wassererlebnisort ist aus Sicherheitsgründen gesperrt, da der Wasserstand stark zurückgegangen ist. Unterhalb der Treppenstufen wurde ein Spielbereich mit abgeflachtem Ufer angelegt. Mit derart niedrigem Pegelstand kann diese Sicherheitsmaßnahme jedoch nicht mehr greifen.“ Bis zum Frühjahr soll hier aber eine neue Begrenzung Kinder davon abhalten, in tiefes Wasser zu laufen. Auch der Steg werde kommen, versichert Siemes: „Ein Auftrag für die Fundamente ist bereits erteilt. Die Arbeiten werden in Kürze beginnen.“