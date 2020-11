Eine Gruppe im Familienzentrum betroffen

Aufgrund eines Corona-Befundes bei einer Erzieherin muss eine Gruppe des Familienzentrums Kinderhaus Am Luchtbach in Dülmen vorerst geschlossen bleiben. Das teilte die Stadt Dülmen am Donnerstag mit. Das Gesundheitsamt des Kreises habe für fünf Mitarbeiterinnen und 25 Kinder Quarantäne angeordnet. Diese gelte bis zum 26. November.

Eine Gruppenschließung im Martin-Luther-Kindergarten

Die Eltern der betroffenen Kinder werden informiert. Die anderen Gruppen des Kinderhauses können ihren Betrieb weiterführen, heißt es. Ähnliches gilt für den Martin-Luther-Kindergarten. Aufgrund eines positiven Coronatests bei einer Mitarbeiterin bleibt eine Gruppe bis zum 24. November geschlossen. Die Eltern sind durch die Einrichtung informiert worden.

33 Covid-19-Patienten in Dülmen

Das Kreisgesundheitsamt veröffentlichte Donnerstagnachmittag die aktuellen Coronazahlen. In Dülmen sind danach derzeit 33 Menschen an Covid-19 erkrankt; am Vortag waren es noch 30 gewesen. Die Zahl aller nachweislich infizierten Dülmener kletterte gegenüber dem Mittwoch um vier auf nun 292. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis beträgt 64,8.