Um kurz nach 10 Uhr kaufte die Dülmenerin in einem Lebensmittelmarkt ein. Im Geschäft fielen ihr zwei Frauen auf. Als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Die beiden Frauen hatten zu dem Zeitpunkt das Geschäft bereits verlassen. Weiterhin war der aufmerksamen Seniorin auf dem Parkplatz ein silbernes Auto mit rumänischem Kennzeichen aufgefallen. Das Auto war an der Front stark beschädigt. Die Frauen beschreibt sie als ca. 40-50 Jahre alt. Eine Frau hatte braune Haare und war mit einer blauen Jacke bekleidet. Die zweite Frau hatte blonde Haare und trug eine helle Jacke.

Vermehrte Diebstähle

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es in den vergangenen Wochen im gesamten Kreisgebiet zu einer auffälligen Häufung von Taschendiebstählen gekommen ist. Das Vorgehen der Diebe ist dabei sehr unterschiedlich, so werden z.B. Geldbörsen aus Taschen gestohlen, die unbeabsichtigt im Auto oder Einkaufswagen abgelegt werden, bis hin zum Ausspähen von Kontodaten und Diebstählen in Zusammenhang mit Geldabhebungen.

Weitere Zeugen, die das Auto oder die beiden Frauen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.