Darauf weist die Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz hin. Nachdem die Stadt die Informationen zu der Aktion am Montag erstmals veröffentlicht hatte, haben sich so viele Interessenten gemeldet, dass das Kontingent inzwischen bereits wieder ausgeschöpft ist.

Riesengroßes Interesse

„Wir freuen uns sehr, dass das Interesse an der Aktion so groß ist und dass so viele Bürgerinnen und Bürger etwas für Insekten und Vögel in ihrem Garten tun möchten“, betont Paula Duske, die die Aktion gemeinsam mit ihrer Kollegin Carolin Dietrich koordiniert. All diejenigen, die sich Ende November ihre Pflanze bei der Baumschule Trahe&Abel abholen können, werden von der Stadt Dülmen noch per E-Mail informiert.