Neues Leben in leeren Läden

70 Millionen Euro Fördermittel will das Land NRW an den gebeutelten Einzelhandel ausschütten. 106.749 Euro davon fließen jetzt nach Dülmen.

Das teilte Bürgermeister Carsten Hövekamp in einem Pressegespräch mit: „Wir haben dadurch eine echte Chance, unsere Innenstadt mit innovativen Angeboten zu bereichern.“ Eine solche Idee könnte aus seiner Sicht zum Beispiel ein Unverpackt-Laden sein.

Nur 20 Prozent Miete zahlen

Durch die Landesförderung haben Mieter, deren Geschäftsmodell die Stadt überzeugt, die Chance, für 20 Prozent der üblichen Marktmiete ein Ladenlokal in Dülmens guter Stube zu mieten. Das Projekt ist auf den inneren Stadtkern beschränkt, und die Größe der förderfähigen Ladenfläche darf maximal 300 Quadratmeter betragen.

Ein bisschen erinnert das neue Modell an die Idee der Popup-Stores, aber ganz dasselbe ist es dann doch nicht. „Wir haben am Ende nur einen Popup-Store Vertrag unterschrieben.

Bei dem Förderprojekt kann ein Unternehmer deutlich mehr Miete sparen und der Eigentümer hat zugleich zwei Jahre lang die Sicherheit, seine Miete zu bekommen“, erklärt Tim Weyer von Dülmen Marketing. Allerdings muss der Vermieter zunächst einmal günstige Konditionen anbieten, um an diesem Projekt teilnehmen zu können.

Fünf Jahre ohne Leerstand

Etwa vier bis fünf Ladenlokale im Zentrum, schätzt die Wirtschaftsförderung, können mit den bewilligten Landesmitteln für zwei Jahre mit interessanten Angeboten gefüllt werden. Insgesamt hat die Stadt drei Jahre Zeit, das Geld auszugeben, denn das Land räumt eine Frist ein, bis es zu Vertragsunterzeichnungen kommt.

Die Stadt Dülmen ruft Unternehmer auf, ihre kreativen Ideen für die Innenstadt vorzustellen. Das können auch Filialisten oder institutionelle Anbieter wie die Werkstätten Karthaus sein. Aber auch alle Dülmener können gerne Anregungen für gute Geschäftsideen in der Innenstadt weitergeben. Kontakt: Städtische Wirtschaftsförderung, Tel. 02594/12121 oder Dülmen Marketing, Tel. 02594/12345.