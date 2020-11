Drei neue Corona-Fälle meldet der Kreis am Dienstag für Dülmen. Damit stieg die Anzahl der aktiven Infektionen auf 34, da sich bei den Genesenen keine Veränderungen ergeben haben.

Kreisweit sind 25 weitere Fälle dazugekommen, auch hier blieb die Anzahl der Genesenen gleich. Somit erhöhten sich die aktiven Fälle kreisweit von 199 am Vortag auf nun 224. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 1802 Personen infiziert.

Nachdem er am Montag zuletzt angestiegen war, sank der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Dienstag wieder. So werden für den Kreis nun 67,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Am Vortag hatte der Wert von 85,7 betragen.