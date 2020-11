Das müssen Sie wissen:

Übers Wochenende und am Montag ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle sowohl im Kreis als auch in Dülmen deutlich gesunken. Gleichzeitig wurden kreisweit 59 neue Infektionen bekannt. In Dülmen kamen acht weitere Fälle dazu.

Der Lockdown hat die Hille-Puppille-Puppen in Quarantäne verbannt. Doch untätig sind weder sie noch die Figurenspieler Klaus und Hille Menning. Die Arbeiten für das Buch „Puppen in Quarantäne“ gehen planmäßig voran. Auch Dokumentarfilmer zeigen sich vom Dülmener Quarantäne-Projekt begeistert. Mehr dazu in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Nach der DZ-Berichterstattung meldet sich jetzt auch Bürgermeister Carsten Hövekamp zum Thema Bodendenkmäler zu Wort: Er will sich für deren dauerhafte Sichtbarmachung einsetzen und hierfür - gemeinsam mit der Politik - ein Konzept erarbeiten. Der leitende Archäologe informiert die Politik Anfang Dezember im Kulturausschuss.

Der Vorlesetag am Freitag findet statt - trotz Corona. Aber wegen der Pandemie mussten die Organisatoren kreativ werden. So gibt es nun einige digitale Angebote, wie eine Lesereise durch den Wildpark. Diese werden am Freitag auf der Stadt-Homepage veröffentlicht.

Auf ihrer Facebook-Seite nehmen sich die Fußballer von Vorwärts Hiddingsel in Videos gerne selber aufs Korn. Im Lockdown ist nun ein achtminütiger Film über Stürmer David Gründel veröffentlicht worden - inklusive Trailer und Outtakes.

Wetter:

Heute halten sich anfangs meist dichte Wolken, gelegentlich Regen, später Auflockerungen bei 12 bis 13 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest.

Verkehr:

Die B 474 ist zwischen Ostdamm und L 551 komplett gesperrt werden Brückenarbeiten, Umleitungen sind ausgeschildert.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz