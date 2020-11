Erst einmal hört es sich viel an: Gleich 59 neue Corona-Fälle meldet der Kreis Coesfeld am Montag, davon acht in Dülmen. Allerdings handelt es sich dabei um Zahlen von gleich drei Tagen, hatte der Kreis doch zuletzt am Freitag die Übersicht über die Corona-Lage aktualisiert.

So ist beispielsweise die Anzahl der aktiven Infektionen am Wochenende und am Montag deutlich gesunken: Gab es am Freitag noch 245 aktive Fälle im Kreis, so waren es am Montag nur noch 199. Gleich 105 weitere Personen gelten jetzt wieder als genesen.

Acht neue Fälle in Dülmen

Für Dülmen sieht es ähnlich aus: Auch hier ist seit Freitag die Anzahl der aktiven Infektionen zurückgegangen, von 38 auf nun 31. Gleichzeitig haben 15 weitere Personen eine Corona-Ansteckung überstanden. Insgesamt haben sich in der Stadt seit Beginn der Pandemie damit 285 Personen mit dem Virus infiziert.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der die Anzahl der Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner angibt, lag am Montag für den Kreis Coesfeld bei 85,7 (Freitag: 53,5). Die meisten aktiven Fälle gibt es derzeit in Olfen (33), gefolgt von Dülmen und Lüdinghausen (27). Nur noch vier aktive sieben Corona-Infektionen melden hingegen Billerbeck.