Der bundesweite Vorlesetag findet am kommenden Freitag, 20. November, zum 17. Mal statt. Auch Dülmen beteiligt sich erneut: Die Stadtbücherei und das städtische Kulturbüro wollen kleine und große Zuhörer für das Vorlesen begeistern. Aufgrund der Corona-Pandemie kann zwar nicht alles so stattfinden wie in den vergangenen Jahren - dafür werden aber auch neue Ideen ausprobiert, betont die Stadt.

„Trotz der momentanen Situation hat sich eine Vielzahl an Schulen gemeldet, die an der bundesweiten Aktion teilnehmen. Lesen ist ein wichtiges Gut, und mit diesem Tag möchten wir die Freude daran weiter fördern“, sagt Petra Toppmöller, Leiterin der Stadtbücherei.

Hövekamo gibt Lese-Debüt vor Schulklasse

Bürgermeister Carsten Hövekamp gibt sein Lese-Debüt für eine Schulklasse in der Stadtbücherei. Seine Vorgängerin Lisa Stremlau liest im AnnetteGymnasium. Auf weitere Vor-Ort-Veranstaltungen wird jedoch verzichtet.

„Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen ist eine Lesereise an besondere Orte, wie im letzten Jahr, aktuell leider nicht möglich. Daher hat die Organisation Kreativität erfordert“, erklärt Sabine Pöhling vom Kulturbüro.

Ihre Kollegin Linda Wilken ergänzt: „Wir möchten die beliebte Aktion zumindest digital anbieten. Deshalb werden die Lesungen vorab aufgezeichnet. Die Videos sind dann von zuhause aus erlebbar.“

Online-Lesungen ab 20. November abrufbar

Das Vorlese-Dreiergespann um Ruth Oestreich, Ilona Escher und Dorothee Rövekamp nimmt die Zuhörer mit auf eine virtuelle Lesereise in den Wildpark. Hier werden Kurzgeschichten, Märchen und Sagen aus dem Münsterland vor eindrucksvoller Kulisse erzählt.

In das Forum der Alten Sparkasse lädt Berthold Büning die Zuhörer virtuell ein, um Auszüge aus der erst kürzlich erschienen Lektüre von Oliver Uschmann „Meer geht nicht“ vorzutragen.

Die Online-Lesungen sind ab dem 20. November auf der Stadt-Homepage zu finden.