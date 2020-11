Am kommenden Sonntag, 22. November, ist Totensonntag. Der Tag, an dem normalerweise den Verstorbenen gedacht wird. Und das soll trotz Corona auch in diesem Jahr der Fall sein, betont die Evangelische Gemeinde.

„Dieses Gedenken findet in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen statt“, erläutert Pfarrerin Susanne Falcke. „Daher haben wir eine neue Möglichkeit überlegt, wie in der kommenden Woche Menschen ihrer Trauer Raum in unserer Christus-Kirche geben können.“

Christuskirche ist täglich geöffnet

Die Idee: Unter der Überschrift „Vorsicht Stolpergefahr“ ist der Gang in der Kirche hin zum Altar zu einem Trauerweg gestaltet. „Jeder, der möchte, kann in seinem ganz eigenen Tempo den eigenen Trauer- und Verlusterfahrungen nachgehen und dabei hoffentlich auch Entlastung erfahren“, berichtet Falcke. Ein Stein könne am vor dem Altar aufgestellten Kreuz abgelegt werden, und ein Segensgruß zusammen mit einem Kerzenlicht kann von dort nach Hause mitgenommen werden, so eine Mitteilung.

Die Christuskirche ist in dieser Woche montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.