Das müssen Sie wissen:

Fast ganz allein legte Bürgermeister Carsten Hövekamp am Volkstrauertag Kränze am Ehrenmal an der Realschule ab. Nur zwei Verwaltungsmitarbeiter waren dabei. Auch in den Ortsteilen fanden Kranzniederlegungen in ganz kleinen Runden statt.

Es ist eine echte Fleißarbeit: Alle Medien in der Dülmener Stadtbücherei bekommen derzeit neue Etiketten. Insgesamt geht es um rund 55.000 Titel. Damit sind die Vorbereitungen für den Einbau eines neuen Systems gestartet, bei dem Kunden selbst Medien ausleihen und zurückgeben können.

In der neuen Serie „Vereine in Corona-Zeiten“ geht es diesmal um den Blinden- und Sehbehindertenverein, dessen Mitglieder durch Corona vor große Herausforderungen gestellt werden. Alle Mitglieder haben daher eine bis zu 30 Zentimeter lange Laufhilfe bekommen. Denn es sei bereits vorgekommen, dass Hilfeleistungen zum Beispiel von der Bahnhofsmission oder sehenden Helfern abgelehnt wurden, berichtet der Verein. Mit dieser Laufhilfe könnten Blinde oder Sehbehinderte nun jedoch ganz ohne Körperkontakt geführt werden.

Nach dem überraschenden Rückzug von Dieter Götz musste Jan Kersen zusammen mit Edin Saracevic das Amt als Trainer beim Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Merfeld unmittelbar vor dem Saisonstart übernehmen. Im großen DZ-Interview berichtet er von seinen ersten Erfahrungen und schätzt die Liga ein.

In eigener Sache:

Aus technischen Gründen muss in der Dülmener Zeitung heute Morgen der Strom abgestellt werden. Deswegen sind sowohl die Geschäftsstelle als auch die Redaktion und die Anzeigenabteilung am heutigen Montag erst ab 9.30 Uhr telefonisch zu erreichen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Wetter:

Heute überwiegend dichte Wolken, im Tagesverlauf ziehen immer wieder Regen- oder Graupelschauer durch, 11 bis 12 Grad. Der Südwestwind weht mäßig bis frisch mit Böen.

Verkehr:

Die B 474 ist zwischen Ostdamm und L 551 komplett gesperrt werden Brückenarbeiten, Umleitungen sind ausgeschildert.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz