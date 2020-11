Bücher-Ausleihe leicht gemacht

Die Stadtbücherei Dülmen erhält ein neues Ausleihsystem: Kunden können Bücher, Zeitschriften und anderen Medien künftig selbst ausleihen und zurückbuchen - ähnlich wie im Supermarkt an der Selbstbedienungskasse. Damit das neue System Ende 2021 an den Start gehen kann, beginnen in diesen Tagen die Vorbereitungen.

Zunächst werden alle Medien mit einem neuen Etikett versehen. Diese Fleißarbeit - die Bücherei verfügt immerhin über circa 55.000 Titel - führt seit vergangener Woche ein Fachunternehmen durch. Zehn Arbeitstage sind hierfür vorgesehen.

Diese Arbeiten starten 2021

Im kommenden Jahr beginnt dann der eigentliche Umbau. Neben neuen Ausleihterminals stehen dann auch zahlreiche weitere Arbeiten an. Böden und Wände werden renoviert, stromsparende LED-Technik angebracht und Einrichtung modernisiert.

Neue Arbeitsbereiche ermöglichen künftig zudem ein konzentriertes Arbeiten, beispielsweise mit dem Laptop. Auch multimediale Schulungen und Veranstaltungen sollen besser durchführbar sein, betont die Stadt in einer Mitteilung.

Rückgabe künftig rund um die Uhr

Im Fokus der Arbeiten steht aber das neue Ausleihsystem mit der sogenannten RFID-Technik (Radio Frequency Identification). Im Erdgeschoss werden zwei neue Terminals eingerichtet, an denen Kunden die Medien ausleihen können: Ausweis und Bücher auflegen - fertig.

Die Rückgabe übernimmt das „intelligente Regal“: Die Buchung erfolgt, sobald Medien in das Regal gestellt werden. Das Besonders: Alle Bücher und Zeitschriften stehen sofort nach der Rückgabe wieder zur Ausleihe zur Verfügung.

Weiterer Vorteil: Medien können künftig auch unabhängig von den Öffnungszeiten zurückgegeben werden. Die Overbergpassage erhält nämlich eine entsprechende Außenrückgabe.

Bequemer soll künftig nicht nur das Ausleihen von Medien gehen - auch das Bezahlen ist dann bargeldlos, zum Beispiel per EC-Karte oder mit dem Handy möglich.

Einschränkungen während des Umbaus

Während des Umbaus müssen sich die Bücherei-Nutzer zunächst allerdings auf einige Einschränkungen gefasst machen. „Zeitweise müssen Teile der Bücherei geschlossen werden“, erläutert Toppmöller. „Eventuell ist auch eine kurze, komplette Schließung notwendig. Das wird sich im Laufe der Bauarbeiten entscheiden.“

Sicher sei dagegen, dass alle Kunden neue Büchereiausweise erhalten, damit die RFID-Technik genutzt werden kann. Der Austausch erfolgt ab Frühjahr 2021.

Informationen rund zum Umbau sind auf der Internetseite und auf den Social-Media-Kanälen der Stadtbücherei zu finden. Zudem stehen im Erdgeschoss der Bücherei eine Info-Wand und eine Wunschbox für Lob, Kritik und Anregungen.