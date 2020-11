Nur begleitet von zwei Mitarbeitern des Kulturteams legte Bürgermeister Carsten Hövekamp am Sonntagvormittag Kränze am Ehrenmal an der Hermann-Leeser-Schule nieder. Aufgrund der Corona-Pandemie war die zentrale Gedenkveranstaltung in Dülmen abgesagt worden.

Aber auf das Ablegen der Kränze, so hatte man sich verständigt, sollte nicht verzichtet werden - wenn auch diesmal ganz ohne Feier.

Merfeld: Kränze an der Kriegergedächtnis-Kapelle

Auch in den Ortsteilen fanden die Kranzniederlegungen in ganz kleinen Runden statt. In Merfeld beispielsweise organisiert sonst der Schützenverein die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag und begleitet die Messe mit seinen Fahnen- und Bannerträgern. In diesem Jahr stand nur die Fahne des Schützenvereins in der Kirche, während im Gottesdienst Pfarrdechant Markus Trautmann an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft erinnerte.

Im Anschluss legten in aller Stille Ortsvorsteher Helmut Temming, Schützenvorsitzender Markus Terhart und Pastoralreferent Christian Rensing Kränze des Vereins und der Stadt an der Kriegergedächtnis-Kapelle nieder. Die berittenen Offiziere hatten die Kränze dorthin getragen.

Hausdülmen: Schüler tragen Berichte vor

In Hausdülmen gedachten Schüler der Kardinal-von-Galen-Hauptschule an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren. Sie hatten zuvor im Stadtarchiv Berichte von Mädchen, die sich an die Bombardierung Dülmens erinnerten, gefunden. Diese sowie ein Gedicht trugen die Jugendlichen nun am Ehrenmal an der St.-Mauritus-Kirche vor - ganz ohne Publikum.