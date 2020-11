Denkmäler in der Versenkung

Immer wenn irgendwo eine Baumaßnahme geplant ist, rückt der Archäologe mit seinem Team aus, um ein Stück unteriridische Stadtgeschichte zu sichern. Das Problem: Sobald alles kartiert, fotografiert und dokumentiert ist, sind auch die einzigartigen Bodendenkmäler wieder verschwunden.

Keine Spur gibt es mehr vom Agnetenkloster, die Glockengussgrube besteht nur noch als 3D-Modell, und auch die Prachtstraße am Bült ist wieder in der Versenkung verschwunden.

Geschichte erlebbar machen

Ein Jammer, meinen Reinhard Redmann und Dirk Scharrelmann, die nicht verstehen können, warum Dülmen seine historischen Schätze einfach wieder verbuddelt. „Wir müssten doch einen Weg finden, diese einzigartigen Zeugnisse der Stadtgeschichte sichtbar zu machen“, betont Redmann. Technisch wäre das mit vergleichsweise wenig Aufwand möglich.

Technisch machbar

Ein Periskop könnte einen Blick in den alten Brunnen erlauben, ein stabiles, begehbares Fenster über die alte Apotheke gelegt werden. Und die versunkenen Arkaden könnten als Fragmente eine neue Sitzecke auf dem Marktplatz zieren. Selbst die Glockengussgrube oder der alte Weg am Bült könnten mit moderner Technik in jedem gewünschten Maßstab originalgetreu nachgebaut werden.

„Die Stadt denkt dauernd über Alleinstellungsmerkmale im Zentrum nach. Da ist es doch fahrlässig, diese verborgenen Schätze nicht zu heben, und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, meint Redmann. So müsste eigentlich auch das Stadtmarketing ein Interesse daran haben, ein Konzept zu entwickeln, wie Dülmens Stadtgeschichte für Dülmener - aber auch für Touristen - dauerhaft erlebbar werden kann.