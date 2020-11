Nach den ersten beiden Befunden waren zunächst nur die betroffenen Gruppen geschlossen und eine Notbetreuung eingerichtet worden (DZ berichtete). Diese kann nun jedoch nicht weiterlaufen. Mit den Eltern der Kinder, die für die Notbetreuung angemeldet waren, hat die Stadt noch am Donnerstagabend noch Kontakt aufgenommen. Wie lange der Kindergarten geschlossen bleibt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entschieden.

Auch an der Augustinus-Schule gibt es einen Corona-Fall: Hier wurde eine Mitarbeiterin des Offenen Ganztages (OGS) positiv getestet. 25 Kinder, die in der OGS-Gruppe betreut wurden, sind nun durch das Kreisgesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt worden. Die betroffenen Eltern wurden informiert.