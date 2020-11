Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Eisbahn, Weihnachtsmarkt, Rodelhütte. Stück für Stück hat die Corona-Pandemie jeden Frequenzbringer für die Innenstadt ausgeschaltet. Eine Katastrophe für den Einzelhandel. Der hofft nun auf verkaufsoffene Sonntage. Zumindest am Nikolaustag. Doch das letzte Wort, ob die Geschäfte öffnen können, haben die Gerichte.

Am Donnerstagmorgen löste ein Feuer in der Bauerschaft bei Merfeld einen Großeinsatz aus. Im Anbau eines Bullenstalls hatte Stroh Feuer gefangen. Die Tiere konnten jedoch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Aufgrund eines Corona-Befundes bei einer Erzieherin muss eine weitere Gruppe des Spiekerhof-Kindergartens vorerst geschlossen bleiben. Die Frau sowie eine weitere Mitarbeiterin sind in Quarantäne. Bereits in der vergangenen Woche war eine U3-Gruppe des Kindergartens aufgrund eines Corona-Befundes geschlossen worden.

Für Dülmen meldet der Kreis am Donnerstag vier neue Corona-Fälle. Kreisweit gibt es 26 Neu-Infektionen. Unterdessen sinkt der Inzidenzwert weiter.

Die neunjährige Johanna Hüntemann hat sich etwas Besonderes für die Lockdwon-Zeit überlegt: Sie lädt alle Kinder ein, an ihrer Schatzsuche teilzunehmen. Die hat sie extra gegen die Langeweile entwickelt, die sich bei vielen Kindern einstellt. Mehr dazu auf der Seite „Junges Dülmen“ in der heutigen Ausgabe.

In Buldern schickt der Nikolaus in diesem Jahr Videogrüße an die Kinder. Die beliebten Tüten gibt es trotzdem, ab sofort sind dafür Gutscheine erhältlich.

Lars Müller, Trainer des SV Vorwärts Hiddingsel, sieht den C-Ligisten auf einem guten Weg. Die junge Mannschaft habe viel Entwicklungs-Potenzial. Aktuell nehmen die Wido-Kicker den fünften Rang ein. „Wir haben Tuchfühlung zur Spitze“, sagt der Trainer.

Wetter:

Heute zunächst aufgelockert, ab mittags schwache Schauer. Kaum Sonne, Temperaturen bei 13 bis 14 Grad, dazu weht mäßiger Südwind.

Verkehr:

Die B 474 ist zwischen Ostdamm und L 551 komplett gesperrt werden Brückenarbeiten, Umleitungen sind ausgeschildert.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz