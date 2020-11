Die neunjährige Johanna Hüntemann aus Buldern hat eine Schatzsuche entwickelt. Und zwar nicht im eigenen Garten für ihre Freunde, sondern über das ganze Dorf verteilt. Und das für alle, die Lust haben, mitzumachen.

Die Schatzsuche geht so: Der Startpunkt sind die drei Holzskulpturen am Spiekerplatz. Dort muss man sich auf die Suche nach dem Hinweis zu Punkt zwei machen. Da findet man dann Hinweise zu Punkt drei. Und so weiter.

Zwei Routen - zwei Schätze

Es gibt zwei Routen. Eine kann man zu Fuß bewältigen, die andere ist extra für Radfahrer ausgeklügelt. Am Ende wartet jeweils ein Schatz.

„Ich wollte den anderen Kindern einfach eine Freude machen. Jetzt ist ja wegen Corona eh nicht so viel los.“ Einen kleinen Wermutstropfen gibt es bei der ganzen Sache leider. „Eine der Schatzkisten wurde schon geplündert und es sind Hinweise abgerissen worden“, so Anne Hüntemann. „Das verstehen wir nicht. So ein Verhalten ist einfach unnötig.“