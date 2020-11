Der Alarm ging um 10.01 Uhr bei der Leitstelle ein. Am Donnerstagmorgen löste ein Feuer in der Bauerschaft bei Merfeld einen Großeinsatz aus. Der Brand, der als Kategorie vier gemeldet worden war, war in dem Anbau eines Bullenstalls ausgebrochen. Dort fingen aus unbekannter Ursache Strohballen Feuer und brachten die Tiere in Lebensgefahr. Den Einsatzkräften gelang es, alle neun Tiere in Sicherheit zu bringen – keines wurde verletzt.

Übergreifen der Flammen verhindert

Die Einsatzkräfte verhinderten zudem ein Übergreifen der Flammen auf den benachbarten Stall und die Wohngebäude. Im Hauptstall befinden sich 20 weitere Bullen. Zwei Bewohner des Hofes mussten mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Einsatzleiter Georg Kersting im DZ-Gespräch:: „Zurzeit können wir nur sagen, dass die Strohballen Feuer gefangen haben. Mehr wissen wir auch noch nicht.“ Mit einer Wärmebildkamera schloss die Feuerwehr weitere Glutnester aus.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 47 Kräften im Einsatz. mit Löschzügen aus Dülmen-Mitte, Welte, Merfeld und Hausdülmen. In Merfeld waren aufgrund des Brandes die Warnsirenen zu hören.