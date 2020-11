Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Auch wenn die Gefahren durch das Coronavirus die Arbeit der IG Menschen mit Behinderungen einschränkt, ist ihre Expertise wichtig - etwa bei der Planung für den neuen Bahnhof. Eine Ortsbegehung im Haus für alle, im einsA, gab es aber noch nicht.

Die evangelische Christusgemeinde hat ihr Programm für den November deutlich eingeschränkt. Und auch der Dezember wird anders als die vorherigen Jahre.

Für Dennis Thuis ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. 2002 startete er bei Bosch Service Lappessen seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Später riss der Kontakt zu den Inhabern Marion Bauer und Peter Lappessen nie ab. Nun übernimmt er zum 1. Januar das Unternehmen. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Etwas gesunken ist am Mittwoch die Anzahl der aktiven Corona-Fälle in Dülmen. So stehen drei Neu-Infektionen zehn Genesenen gegenüber. Der Inzidenzwert für den Kreis betrug am Mittwoch 74,3.

Junge, hungrige Spieler hat Lukas Bredeck, Trainer der DJK Adler Buldern II, um sich geschart. Die Blau-Weißen sind nach einem holprigen Start sehr ordentlich in die Saison gestartet und nehmen Rang fünf in der B-Liga ein. Mehr über die aktuelle Lage im Team lesen Sie auf der Seite "Sport in Dülmen" in der heutigen Ausgabe.

Das Clubheim von Brukteria Rorup soll saniert werden - und noch in diesem Jahr werden die Arbeiten starten. Möglich wird das unter anderem durch finanzielle Unterstützung.

Wetter:

Heute zunächst aufgelockert, gegen Mittag Regenschauer, die am Nachmittag abziehen. Temperaturen bei 12 bis 14 Grad, dazu mäßiger von Süd auf Südwest drehender Wind.

Verkehr:

Die B 474 ist zwischen Ostdamm und L 551 komplett gesperrt werden Brückenarbeiten, Umleitungen sind ausgeschildert.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz