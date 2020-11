Ist das Haus für alle, das einsA, tatsächlich ein Haus für alle? Die Interessengemeinschaft (IG) Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen konnte im Coronajahr noch keine Ortsbegehung machen und prüfen, ob die Belange von Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen ausreichend berücksichtigt sind.

Gebäude ist barrierefrei

Allerdings sind die Arbeiten rund um das Gebäude auch noch nicht abgeschlossen, weist Cäcilia Scholten von der Geschäftsleitung des einsA darauf hin, dass im Außenbereich noch nicht alles so ist, wie es sein soll, um ohne Hindernisse das Haus für alle zu erreichen. „Im Gebäude selbst ist alles barrierefrei.“

Noch nicht in Betrieb ist die Tiefgarage des einsA, die keine Besucher-, sondern nur Mitarbeiterparkplätze vorhält. Allerdings habe die Pfarrei St. Viktor zwei Behindertenparkplätze in der Tiefgarage, die Besuchern zur Verfügung stehen werden. Wer sie nutzen wolle, müsse sich zuvor am Info-Point des einsA melden, so Scholten.