Ganz ohne St. Martin geht es nicht

Organisiert hat diese Aktion der Elternbeirat der Einrichtung für alle Kinder. Selbst auf etwas verzichten und dadurch Gutes für andere tun, das ist in Zeiten von Corona ein wichtiges Gebot. Das wissen auch die ganz Kleinen bereits. Aber dass in Zeiten, in denen man Abstand zu anderen halten muss und Kontakteinschränkungen gelten, etwas so Schönes wie Martinsumzüge nicht stattfinden können, das trifft einige Kinder hart. Die Einrichtungen in der Stadt versuchen dabei trotzdem vieles, damit die jüngsten Dülmener nicht auf alles verzichten müssen. Und auch die Elternschaft unterstützt dabei.

Freude auch ohne Umzug

So kam in der DRK-Kita Wolkenland am Mittwoch dank der süßen Gänse doch ein bisschen St.-Martins-Stimmung auf, sehr auch zur Freude des Teams rund um Kita-Leiterin Monika Pieper. Und der Grundgedanke des Festes, den kennen die Kinder auch ganz ohne Umzug. Gerade jetzt in Zeiten von Corona. Schließlich war es auch Sankt Martin, der selbst verzichtet hat, um jemand anderem zu helfen.