Gottesdienste finden weiterhin statt

Das Programm der Christusgemeinde wird im November erneut deutlich eingeschränkt. Jegliche Veranstaltungen und Gruppenzusammenkünfte fallen grundsätzlich aus. Dazu gehören: Musikproben, die ökumenische Kirchennacht am kommenden Wochenende und der Konfirmandenunterricht und die Konfitüre. Sitzungen finden auf digitalem Weg statt. Gottesdienste feiern ist aber weiterhin möglich.

Dülmen: Sonntags um 10.30 Uhr in der Christus-Kirche; Jugendgottesdienst am zweiten und letzten Mittwoch um 18 Uhr; Auszeit am Sonntag, den 15. November um 18 Uhr zum Thema „Ist da jemand - jedes Ich braucht ein Du“. Wer daran lieber virtuell teilnehmen möchte, kann das über diesen Link machen: https://t1p.de/auszeit-Oktober2020

Buldern: am 1. und 3. Sonntag um 9 Uhr im Pfarrheim.

Auch die Gottesdienste am Totensonntag, den 22. November, finden statt. Um 15 Uhr geht es mit der Andacht auf dem Ev. Friedhof los. Um 17 Uhr und 18.30 Uhr gibt es Gedenkgottesdienste für die Angehörigen der im letzten Jahr Verstorbenen. Dafür sind Voranmeldungen im Gemeindebüro erforderlich.

Tragen der Masken ist verpflichtend

Zur Zeit ist es verpflichtend, auch während des Gottesdienstes Masken zu tragen. Zur sorgfältigen Beachtung der Corona-Schutz-Regelungen gehöre auch das „Lüften“, heißt es in einer Pressemitteilung. Es wird darauf hingewiesen, sich warm anzuziehen. Auch Pudelmützen während des Gottesdienstes seien nun erlaubt.

Außerhalb der Gottesdienste sind auch weiterhin persönliche Begegnungen mit seelsorgerlichem Aspekt möglich. Und auch Beratungen wie zum Beispiel im Café International. Außerdem hat das Gemeindebüro zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Besondere Weihnachts- und Adventsaktionen

Für die Weihnachts- und Adventszeit hat sich die Christusgemeinde einiges überlegt. So soll es eine Adventstütchenaktion geben. Das bedeutet, dass etwa 600 Tütchen mit „engelhaftem Gruß“ für jeden, der möchte, bereitstehen werden. Auch virtuell wird die evangelische Kirchengemeinde Dülmens für ihre Mitglieder da sein. Mit der Aktion „Wandernder Advent“ wird jeden Tag in der Vorweihnachtszeit ein Beitrag auf dem Youtube-Kanal veröffentlicht.

Ein besonderer Gottesdienst erwartet die Gläubigen am Heiligabend. Unter freiem Himmel wird es im Wildpark voraussichtlich drei Veranstaltungen geben. Und zwar um 15.00 Uhr, um 16.15 Uhr und um 17.30 Uhr. Zudem gibt es an diesem Tag auch Gottesdienste in der Christuskirche selbst: um 10.30 Uhr und um 23 Uhr. Für alle Gottesdienste am Heiligabend sind Voranmeldungen erforderlich.