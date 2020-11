An immer mehr Ampelanlagen im Dülmener Stadtgebiet kann man kleine Kameras auf der Spitze beobachten. Was steckt eigentlich dahinter? Eine unangekündigte Volkszählung oder eine pfiffig getarnte Verkehrsüberwachung der Polizei? Die Stadt Dülmen klärt auf DZ-Anfrage auf: „Das sind gar keine Kameras, sondern Bewegungssensoren. Sie registrieren Bewegung und steuern damit die Ampelschaltung“, so Stadtsprecherin Nina Wischeloh.

Diese Sensoren würden an vielen Lichtzeichenanlagen eingesetzt, die nicht über ein standardisiertes Programm laufen, sondern die Verkehrsflüsse in ihrer Schaltung berücksichtigen. So seien vergleichbare Systeme zum Beispiel auch an der Kreuzung Münsterstraße/Bergfeldstraße/Kreuzweg installiert.

Baustellen-Prinzip

„Da die meisten Lichtzeichenanlagen an Kreuzungen nicht städtisch sind, kann ich aber keine genaue Anzahl benennen“, bedauert Wischeloh. Das Prinzip kennt man auch von Baustellen, an denen mobile Ampelanlagen in jeder Fahrtrichtung per Sensor prüfen, ob noch Fahrzeuge in Sicht sind.

Teilweise sind moderne Ampeln heute auch mit anderen Anlagen verbunden, sodass für Autofahrer eine „Grüne Welle“ entsteht. Eigentlich eine gute Idee: Die Grünphase nicht nach Minuten, sondern nach Verkehrsaufkommen zu regeln.

Und genau genommen ist diese Methode ja auch gar nichts wirklich Neues: In grauer Vorzeit durfte der Verkehrspolizist mitten auf der Kreuzung per Handzeichen entscheiden, wer fahren darf, und wer warten muss. Nichts anderes als eine intelligente Verkehrssteuerung ist auch der Sinn der kleinen Bewegungssensoren.