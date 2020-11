Am vergangenen Wochenende kam es rund um den Wildpark zu chaotischen Situationen. Stadtsprecherin Nina Wischeloh erklärt hierzu: „Grundsätzlich handelt es sich beim Wildpark um Privatbesitz. Die Stadt kontrolliert aber die Verkehrssituation auch in den Straßen rund um den Wildpark stichprobenartig. Allerdings unabhängig vom Wochentag.“ Wer widerrechtlich parke, etwa auf dem Grünstreifen, müsse mit einem Knöllchen rechnen

Aufgrund des großen Einzugsgebietes der Besucher des Wildparkes prüft die Stadt gerade das Aufstellen von Hinweisschildern im Bereich Wildpark auf die kostenfreien Parkplätze. „Es ist ohne Weiteres vertretbar, für einen Spaziergang eine kurze Strecke zum Park in Kauf nehmen zu müssen“, meint Wischeloh.

An den Silberseen hat sich die Situation eher entspannt, kein Vergleich jedenfalls mehr zum heißen Sommer, als es tausende Badegäste ans Wasser drängte.

Falschparker werden zur Kasse gebeten

Um so ärgerlicher findet es eine Hausdülmenerin (Name der DZ bekannt), dass die Stadt hier dennoch durchgreift. Die Dülmenerin parkte den Wagen auf dem Hellweg von der Großen Teichsmühle bis zur Werkstraße der Quarzwerke führt. Nicht am Wochenende, sondern werktags am Nachmittag. In wenigen Minuten hatte das Ordnungsamt einen Zettel an die Windschutzscheibe geklemmt. 40 Euro wegen unberechtigten Parkens auf einer öffentlichen Grünfläche, heißt es auf dem Strafzettel. Die Stadt will an der Regelung festhalten und verweist auf legale Parkplätze in der Nähe. Die Fahrer würden ja mit Schildern deutlich auf das Parkverbot hingewiesen.