Heute vor 31 Jahren, in der Nacht vom 9. zum 10. November 1989, fiel die Mauer zwischen Ost- und Westberlin. Seither ist Freiheit - besonders die Meinungsfreiheit - für alle Deutschen selbstverständlich. Für die Menschen in der DDR war das anders. Jürgen Krahn, seit drei Monaten Neubürger in Dülmen, wurde durch die Unfreiheit in der DDR geprägt.

Der Schuhmachergeselle Krahn wohnte in Magdeburg und wollte seinen Meister machen. Aus dem eigenen Unternehmen wurde jedoch nichts: Die Betriebe aller Selbstständigen wurden enteignet, sein Traum platzte. So arbeitete er in einer Fabrik als Schuhmachermeister. Als Ventil für seinen Frust schrieb er drei Kurzgeschichten über die beruflichen Zustände in der DDR. Unter falschem Namen - doch der Staatssicherheitsdienst machte ihn ausfindig.

Neun Monate Einzelhaft

1972 wird der Schuhmacher auf dem Weg zur Arbeit, ohne Angaben von Gründen, verhaftet. Krahns Stimme wird heute noch brüchig, wenn er von seiner Haftzeit erzählt. Viereinhalb Jahre Gefängnis für Staatsfeindliche Hetze. Neun Monate saß Jürgen Krahn in Magdeburg in Einzelhaft und wurde dann nach Brandenburg in ein Zuchthaus gebracht.

Jürgen Krahns ganze Geschichte lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Dülmener Zeitung.