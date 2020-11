Eine bundesweite Störung war seit Montagmorgen für alle Volksbankkunden bemerkbar. Auch die Dülmener konnten EC-Karte und Online-Banking nicht nutzen, zudem funktionierte das Geldabheben am Automaten nicht. Die Störung ist jetzt wieder behoben.

„Das lag an unserem Rechenzentrum“, erklärt Dr. Anne Täubert von der VR-Bank Westmünsterland. „Aber der Fehler ist nun behoben, Kunden können jetzt wieder das Online-Banking und ihre EC-Karte nutzen.“ Auch die Automaten funktionieren wieder. Übrigens: Das Geldabheben am Schalter in der Filiale war die ganze Zeit über möglich.