Der öffentlichkeitswirksamste Auftritt des Bürgerkomitees „Stadtwerke in Bürgerhand“ fand am 14. Oktober im einsA statt. Rund 65 Besucher folgten hier dem Vortrag zur Klimakommune Saerbeck, die als Vorbild für die Energieversorgung in Dülmen gelten soll.

Dieser Vortrag hat nun trotz der zwischenzeitlichen Auflösung des Komitees (DZ berichtete) ein ordnungsrechtliches Nachspiel: Das städtische Ordnungsamt nimmt den DZ-Bericht vom 16. Oktober über die Veranstaltung zum Anlass, dem Initiator des Treffens, Wolfgang Schreiber, ein Ordnungsgeld von bis zu 25.000 Euro anzudrohen.

Schwere Nachverfolgbarkeit

Zur Begründung: Keine festen Sitzplätze, kein ausreichender Mindestabstand und weitere Verstöße gegen die ausdrücklich gebilligten Hygienevorschriften des einsA erschwerten der Stadt Dülmen die Nachverfolgbarkeit aller Anwesenden. Wolfgang Schreiber ist sich sicher: „Die Stadt hat irgendetwas gegen uns gesucht, weil ihr die Ziele des Bürgerkomitees nicht gefallen haben.“