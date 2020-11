Das müssen sie wissen

Dorfladen, Bäckerei und Café sind schon da, jetzt kommt auch noch barrierefreies Mietwohnen hinzu: Auf dem Gelände der VR-Bank-Filiale plant Investor Gregor Schlief zwei Wohnhäuser zu errichten.

Erstmals hatte die VR-Bank Westmünsterland zu einer digitalen Vertreterversammlung eingeladen. Aufsichtsrat und Vorstand berichteten ihren Vertretern über die Monitore von einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2019.

Was machen die Dülmener Vereine, die sich in der Corona-Krise nicht treffen können? Die Dülmener Zeitung stellt einige stellvertretend in einer neuen Serie vor. Den Auftakt macht die Kolpingsfamilie.

Im großen DZ-Interview erklärt Manfred Wölpper, alter und neuer Trainer der Blau-Gelben, den Aufschwung der Bezirksliga-Kicker. Die TSG Dülmen liefert sich einen spannenden Zweikampf mit dem FC Marl an der Tabellenspitze.

Wetter

Am Montag ziehen bei dichten Wolken morgens Schauer durch. Ab Mittag dominiert freundliches Wetter. Höchstwerte von 15 bis 17 Grad. Schwacher Süd- bis Südostwind.

Verkehr

Wichtig für Autofahrer: Ab heute ist die B 474 im Bereich der Brücke über die Gleise Münster-Essen komplett gesperrt, und zwar bis Mitte Dezember. Hier wird die Brücke erneuert. Umleitungen sind ausgeschildert, für den innerörtlichen Verkehr über den Ostdamm, Ostlandwehr und Münsterstraße. Es gibt auch mehrere großräumige Umleitungen, etwa über Buldern und Hiddingsel.

Sperrungen und Behinderungen

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz