„Ursprünglich wollten wir ja eine Form betreuten Wohnens mit integriertem Dorfladen und Bäckerei an anderer Stelle realisieren“, erinnert sich Ortsvorsteher Helmut Temming. Doch nun haben die drei Bausteine eben separat an der Rekener Straße zusammengefunden. Die Hauptstraße durchs Dorf dürfte nach dem Bau der B67 deutlich vom Verkehr entlastet werden, was die Wohnqualität zusätzlich steigern wird.

Bunter Mietermix

„Wir würden uns freuen, wenn wir eine Mischung aus jüngeren und älteren Menschen, Singles, Paaren und Familien hinbekommen würden“, erklärt Investor Gregor Schlief bei einer ersten Präsentation. Zunächst soll auf dem ehemaligen Gelände der VR-Bank-Filiale ab Mitte 2021 ein Gebäude realisiert und bezogen werden. „Wir planen das ohne Aufzug, weil das natürlich auch zusätzliche Mietkosten verursachen würde“, erläutert Architekt Dirk B. Austermann. Sollte ein Aufzug jedoch gewünscht sein, wäre das im zweiten Objekt immer noch machbar. Die Größe der Wohnungen wird bei 50 bis 95 Quadratmetern liegen, sodass auch Platz für Familien mit Kind ist.

Ortsteil mit Potenzial

Temming freut sich, dass Merfeld den Menschen, die gern hier leben wollen, mehr Wohnraum bietet: „Wir konnten ja in den vergangenen Jahren einige Baulücken schließen und arbeiten daran, ein weiteres Wohngebiet ausweisen zu können.“

Ebensowichtig ist aus Sicht des Ortsvorstehers auch ein gut besuchter Kindergarten und eine Schule vor Ort.Der Kindergarten soll bald durch einen modernen Neubau ersetzt werden, sodass auch wieder mehr Platz für die Schule ist.

Wer sich für eine der neuen Mietwohnungen interessiert, kann sich an Architekt Austermann wenden. Die Pläne hängenin der ehemaligen Bankfiliale im Fenster aus. Kontakt: Tel. 02594/7820656.