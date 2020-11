Gedenktag 9. November

Grund ist das Gedenken an die Ereignisse der Nacht des 9. November 1938, als in Deutschland in einer gezielten Aktion jüdisches Eigentum zerstört wurde, viele Juden misshandelt und verhaftet wurden. In Dülmen brannte die Synagoge, Hermann Leeser, heute Namensgeber der städtischen Realschule, wurde verhaftet. Später öffnete er sich in der Haft die Pulsadern.

Gute Kontakte zu Familie Leeser

Das Schicksal der Familie Leeser ist an der Realschule gegenwärtig - durch verschiedene Projekte, aber auch die guten Kontakte von Lehrern und Schülern zu der Familie, die nach dem 9. November 1938 in die Niederlande emigrierte und bis heute dort lebt. So legen die Schüler jedes Jahr am 9. November Rosen an allen Stolpersteinen ab, zusammen mit Informationen über das Schicksal der genannten Personen.

Rosen und Erinnerungsstunden

Im Corona-Jahr wird der Lehrer Hans-Peter Klauke diese Aufgabe übernehmen, da es aktuell starke Einschränkungen für Treffen in der Öffentlichkeit gibt. Um die an der Schule gepflegte Erinnerungskultur nicht zu unterbrechen, werden parallel in der Schule klasseninterne Erinnerungsstunden veranstaltet.