Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Eine Corona-Infektion an der Kardinal-von-Galen-Hauptschule hat Eltern der Schüler empört. Sie wurden nicht informiert, obwohl der betroffene Sechstklässler weiter am Unterricht teilnahm. Viele nahmen besorgt ihre Kinder aus der Schule. Warum aus Sicht des Kreisgesundheitsamtes die Klasse nicht in Quarantäne muss, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

Auch am Dülmener Standort des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs gibt es einen Corona-Fall. Der Klassenverband sowie weitere Schüler müssen in Quarantäne. Im Spiekerhof-Kindergaren ist derweil ab Montag die U3-Gruppe geschlossen, weil eine Erzieherin positiv getestet wurde.

20 neue Corona-Fälle meldet der Kreis Coesfeld am Freitag, drei davon in Dülmen. Der Inzidenzwert sank auf 87,9. Am Vortag war dieser Wert mit 101,1 erstmals dreistellig gewesen.

Schülerinnen und Schüler der Hermann-Leeser-Schule haben die Stolpersteine blitzblank geputzt, die die Namen von Dülmener Juden tragen. Am 9. November werden Rosen an den Steinen abgelegt. Nachkommen und Überlebende der Familie Leeser würdigen das Engagement der Jugendlichen.

Das Bürgerkomitee für Dülmener Stadtwerke in Bürgerhand gibt auf. Am Ende war es zuviel für den 83-jährigen Sozialdemokraten Wolfgang Schreiber, dessen Arzt ihm dringend zum Rückzug riet. Die politische Arbeit des Komitees wird sofort eingestellt, ein Bürgerbegehren ist kein Thema mehr.

Einen Podcast mit dem Namen „Ungehalten Kreisliga B“ über DJK Adler Buldern veröffentlichen der Dortmunder Julian Krings und der Kölner Christopher Köster regelmäßig. Drei Folgen sind fertig, die vierte wird gerade geschnitten.

Wetter:

Heute scheint meist die Sonne den ganzen Tag über, ungewöhnlich mild bei 14 bis 17 Grad. Der Wind weht überwiegend schwach aus östlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz