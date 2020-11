Die Namen der Menschen, die aus Dülmen vor Nazi-Terror flohen oder aus Dülmen deportiert wurden und in der Fremde den Tod fanden, sollen nicht vergessen werden, finden die Jugendlichen. An ihrer Schule wird die Erinnerung an die Ereignisse vom 9. November 1938 samt der Folgen wachgehalten. Das Putzen der Steine gehört zur Erinnerungskultur dazu. Genau wie die Rosen, die jedes Jahr am 9. November an den Stolpersteinen abgelegt werden.