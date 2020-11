„Das macht gar nichts, dass die Bürgermeisterin hier noch einmal vorkommt, sie ist mir immer willkommen.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp nahm es mit Humor, dass in der Verwaltungsvorlage zur Ratssitzung aus alter Gewohnheit „Mitteilungen der Bürgermeisterin“ vorgesehen waren

„Wir alle haben das gleiche Mandat, gleiche Rechte, aber auch gleiche Pflichten. Ich empfehle und wünsche mir, dass wir uns auf die inhaltliche Auseinandersetzung konzentrieren.“ Willi Wessels, der die Mehrheitsfraktion CDU im Stadtrat anführt

„Die politische Diskussion über die Zukunft der Dülmener Stadtwerke hätte auch öffentlich geführt werden können. Es wurden gar keine Vertragsdetails bekannt.“ Florian Kübber, Fraktionssprecher Bündnis 90/Die Grünen nach der ersten Ratssitzung

„Ich weiß, dass das alles lange her ist und wir heute - Gott sei Dank - in anderen Zeiten leben. Aber Hass, Diskriminierung und Unruhe lauern um die Ecke.“ Das schreibt Ingrid Leeser, Tochter von Hermann Leeser, in ihrem Grußwort an die Schüler der Hermann-Leeser-Schule anlässlich des Gedenkens an die Reichsprogramnacht

„Das war jetzt ein wildes Hin und Her.“ Hinter Musiklehrer Lars Rohlfs (Come&Drum) kommentiert seine Woche: Ab Montag Musikschul-Schließung wegen Corona, bis Mittwoch Video-Unterricht, ab Donnerstag durfte wieder geöffnet werden

„Momentan fahren wir noch das Prinzip 60 zu Null.“ Musiklehrer Berthold Rath beschreibt sein aktuelles Lüftungskonzept während einer Unterrichtsstunde - die zehn (!) Fenster des Raumes sind permanent geöffnet

„Ein Stürmer wird ja auch nicht angefeindet, wenn er aus drei Metern über das leere Tor schießt.“ Paulo Goncalves wünscht sich mehr Respekt für die Schiedsrichter