Am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, sowohl am Standort Dülmen als auch in Lüdinghausen, ist jeweils ein positiver Corona-Fall aufgetreten. Das meldete am Freitag der Kreis. Die Ermittlung des Infektionsgeschehens habe gezeigt, dass es nicht reiche, nur einzelne Schüler in Quarantäne zu nehmen. Daher ordnete das Gesundheitsamt für den jeweiligen Klassenverband und für einzelne Kursteilnehmer eine häusliche Isolation an.

Insgesamt meldete das Kreisgesundheitsamt für Freitag 20 neue Infektionsfälle im Kreis, davon drei in Dülmen. Da gleichzeitig vier weitere Personen genesen sind, sank die Zahl der aktiven Fälle in Dülmen auf 44. Bisher haben sich 257 Personen in der Stadt mit dem Coronavirus angesteckt.

Inzidenzwert sinkt wieder unter 100

Im Kreisgebiet steigt die Zahl der Erkrankten auf 1583. Aktuell gesundet sind 1251, erkrankt 311. In Quarantäne befinden sich 1099. Fünf Personen sind in stationärer Behandlung. Einer intensivmedizinischen Betreuung bedarf es nicht, so eine Mitteilung.

Das Landeszentrum für Gesundheit beziffert den Wert für die Fälle der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner bezogen (Sieben-Tage-Inzidenzwert) mit 87,9. Am Vortag war dieser Wert mit 101,1 erstmals dreistellig gewesen.