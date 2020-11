Am Ende war es zuviel für den 83-jährigen Sozialdemokraten Wolfgang Schreiber: „Meine Ärzte haben mir dringend dazu geraten, einige Gänge zurück zu fahren und meine politischen Tätigkeiten und Funktionen einzustellen, dies muss und werde ich auch tun – die Gesundheit hat hier einfach Vorrang.“

Keine Niederlage

Auch wenn das Bürgerkomitee die politische Arbeit ab sofort einstellt und damit auch kein Bürgerbegehren mehr anstößt, war der Einsatz keinesfalls erfolglos. „Wir haben das Thema Stadtwerke in die Dülmener Öffentlichkeit geholt. Allein die Veranstaltung über Saerbeck im einsA hat gezeigt, wie wichtig den Dülmenern das Thema Energie und Nachhaltigkeit ist“, so Schreiber. Auch wenn der Weg schwer geworden wäre, das Ziel umzusetzen und die Stadtwerke zu rekommunalisieren, wäre es immer noch möglich gewesen. „Wir wissen, dass es politisch nicht gewollt ist und dass dort nur eine einfache Mehrheit der Anteile an den Stadtwerken angestrebt wird, was uns aber nicht genügt. Wir hätten weiter für unsere Sache gekämpft“.

Energiewende herbeiführen

Dies wäre für Schreiber, der gemeinsam mit sechs Mitstreitern das Komitee gegründet hat und der seit vielen Jahrzehnten in der Dülmener Politik aktiv ist, aber kein Grund gewesen, aufzugeben. „Es gibt immer einen Weg, sein Anliegen durch zu kriegen. Wir hätten uns bei der ganzen Diskussion einfach mehr Transparenz auch gegenüber der Dülmener Bevölkerung gewünscht. Wir würden uns aber freuen, wenn sich viele Dülmenerinnen und Dülmener jetzt für eine Energiewende in Dülmen einsetzen“, so Wolfgang Schreiber.