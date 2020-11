Gelernt wird jetzt zu Hause

Dass es kaum Rückfragen verunsicherter Eltern gab, zeigt Claudia Buffarello, Leiterin der Ludgerus-Grundschule, wie gut die Schulgemeinde auf diese Situation eingestellt war. Bereits seit den Herbstferien nehmen die Mädchen und Jungen ihre Lernunterlagen nach Schulschluss mit nach Hause. In der Schule ist bekannt, für welche Kinder Online-Unterricht möglich ist und für welche Kinder ein Paket mit Lernaufgaben gepackt werden muss.

60 Kita-Kinder in Quarantäne

Auch Mädchen und Jungen aus der städtischen Kita Kinderhaus am Wemhoff müssen zu Hause bleiben, nachdem ein Kind an Covid-19 erkrankt ist. „Aktuell befinden sich 60 Kinder und 13 Erzieherinnen und Erzieher in Quarantäne, die vom Gesundheitsamt zunächst bis zum 10. November angeordnet wurde“, sagt Fachbereichsleiter Norbert Dikomey.

Notbetreuung wird wenig genutzt

Für die beiden Kita-Gruppen, die nicht in Quarantäne müssen, ist eine Notbetreuung eingerichtet worden. Denn viele Eltern möchten jetzt lieber ihr Kind zu Hause lassen. Fünf Kinder nahmen am ersten Tag die Notfallbetreuung in Anspruch.