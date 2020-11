Der Nikolaus macht jetzt Homeoffice

Die Eisbahn fällt aus, die große Nikolaus-Feier in St. Viktor ebenfalls: In der kommenden Adventszeit müssen Kinder und Jugendliche auf so manches verzichten. Deshalb haben sich das städtische Kulturbüro und die Neue Spinnerei einige Alternativen für die Vorweihnachtszeit überlegt.

1. Nikolaus im Homeoffice

Da der Nikolaus in diesem Jahr nicht die St.-Viktor-Kirche besuchen kann, wird er sich am 6. Dezember mit einer Videobotschaft von zuhause aus an die Kinder wenden. Daneben sind alle Mädchen und Jungen aufgerufen, dem Nikolaus ein Bild zu malen oder einen Brief zu schreiben.

Manche Briefe werden - wie sonst in der Kirche - vom Nikolaus vorgelesen und beantwortet. Einige der Bilder und Briefe sollen zudem ausgestellt werden.

Wer mitmachen möchte: Bis zum 30. November können Briefe und Bilder an diese Adresse geschickt werden: Stadt Dülmen - Postamt des Nikolauses - Markt 1, 48249 Dülmen.

Auf der Stadt-Homepage gibt es ein Formular, das hinten auf die Einsendungen geklebt werden soll. Denn: Alle Kinder, die einen Brief oder ein Bild abgeben, bekommen zwischen dem 5. und 7. Dezember eine kleine Überraschung direkt vor die Haus- oder Wohnungstür gestellt.

2. Adventskalender-Verlosung

Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren können außerdem an einer täglichen Adventskalender-Verlosung teilnehmen. Der Adventskalender der Neuen Spinnerei und des Kulturteams ist beispielsweise gefüllt mit Spielen, Bastel- und Zeichenmaterialien und Büchern. Jeden Tag kann sich ein Kind auf eine Überraschung freuen.

Wer dabei sein möchte, kann sich immer bis zum Sonntag der Vorwoche anmelden und nimmt dann eine Woche lang an der Verlosung teil:

Anmeldeschluss für den 1. bis 6. Dezember: 29. November

Anmeldeschluss für den 7. bis 13. Dezember: 6. Dezember

Anmeldeschluss für den 15. bis 20. Dezember: 13. Dezember

Anmeldeschluss für den 21. bis 24. Dezember: 20. Dezember

Anmeldung sind möglich unter der Nummer 0172/9778158 telefonisch oder per Whatsapp. Namen, Adresse und Alter müssen dabei angegeben werden.

3. Weihnachtliche Bastelkisten

„Ähnlich wie im Frühjahr die ‚Anti-Langeweile-Pakete‘, haben wir nun passend zur Adventszeit Kreativpakete zusammengestellt,“ verrät Alexandra Boldt aus der Neuen Spinnerei. „Die Pakete sind gefüllt mit Bastelmaterialien, Malsachen, mit Geschichten und Rezepten.“

Bis zum 13. November können die Pakete, die geeignet sind für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren, unter der Nummer 0172/9778158 telefonisch oder per WhatsApp bestellt werden. Die Bastelkisten werden um den ersten Advent herum verteilt. Daher sind Name, Adresse und Alter wichtig.

Bilder der Werke können später an die Neue Spinnerei geschickt werden (an die Handynummer oder per Mail an kultur@duelmen.de). Auch auf Facebook und Instagram können die Bilder verlinkt werden.