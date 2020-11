Das müssen Sie wissen:

An der Grundschule Buldern gibt es einen Corona-Fall. Deswegen müssen ab heute eine Klasse, die zuständige Klassenlehrerin, zwei weitere Lehrerinnen sowie eine größere Gruppe von Kindern, die in einem Bereich der Offenen Ganztagsschule gemeinsam betreut worden sind, zuhause bleiben. Einen Corona-Fall meldet auch das Kinderhaus Am Wemhoff in Buldern. Drei der fünf Gruppen müssen schließen, die anderen beiden laufen im Notbetrieb weiter.

Fünf neue Corona-Fälle in Dülmen, 36 Neu-Infektionen im Kreis Coesfeld: Die Anzahl der Ansteckungen steigt weiter, ebenso wie der Inzidenzwert. Dieser liegt nun für den Kreis bei 94,3.

Carsten Hövekamp konnte zu Beginn der ersten Sitzung des neu gewählten Rates zum ersten Mal die Bürgermeisterkette anlegen. Er appellierte im Anschluss an die Stadtverordneten, gemeinsam Ideen zu sammeln und für die Lösung der Probleme einzubringen.

Im weiteren Verlauf der Ratssitzung erteilten die Stadtverordneten der Verwaltung ein Mandat für die Verhandlung mit Westenergie zur Zukunft der Stadtwerke Dülmen. Dies geschah in nicht-öffentlicher Sitzung. Ergebnisse müssen noch im November vorliegen.

Billige Mastgänse aus dem Ausland beherrschen schon fast komplett den heimischen Markt. Maria Kortefels und Lars Düpmann setzen dagegen auf Regionalität: Sie kaufen die Jungtiere aus der Nachbarschaft an und füttern sie bis zum Weihnachtsfest auf ihrem eigenen Freigelände an. Mehr dazu auf der Seite „Wirtschaft in Dülmen“ in der aktuellen Ausgabe.

In der Kreisliga B nehmen die Reserve-Fußballer der SF Merfeld derzeit mit nur fünf Punkten den letzten Platz ein. Dennoch kommt für Trainer Saredin El Khodary die Zwangspause ungelegen.

Wetter:

Heute können sich Nebel oder hochnebelartige Wolken verbreitet bis abends halten. Wenn die Sonne doch durchkommt, bis 11 Grad, ansonsten kühler. Schwach windig.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz