Nach einem Tag ohne neue Infektionen meldet der Kreis am Mittwoch wieder fünf weitere Corona-Fälle für Dülmen. Die Anzahl der aktiven Fälle stieg auf 41, infiziert haben sich insgesamt seit Beginn der Pandemie 245 Personen.

Kreisweit wurden am Mittwoch 36 weitere Infektionen bekannt. Damit haben sich insgesamt 1524 Personen angesteckt, aktive Fälle gibt es momentan 291, 30 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen erhöhte sich um sechs auf nunmehr 1212. Die meisten aktiven Fälle gibt es derzeit in Senden (46), gefolgt von Dülmen und Lüdinghausen (39).

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Anzahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner angibt, erhöhte sich am Mittwoch weiter und beträgt nun 94,3. Am Vortrag lag sie bei 86,6.