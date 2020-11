Endlich war es so weit: Bürgermeister Carsten Hövekamp konnte zu Beginn der ersten Sitzung des neu gewählten Rates, der am Dienstagabend in der Aula des Schulzentrums tagte, zum ersten Mal die offizielle Bürgermeisterkette anlegen.

CDU-Fraktionschef Willi Wessels dürfte als Altersvorsitzender die Aufgabe von Hugo Ruthmann (SPD), der erkrankt fehlte, gerne übernommen haben, dem neuen Mann im Rathaus die Amtskette anzulegen. Schließlich war es der Kandidat seiner Partei, der nun seine erste Ratssitzung leiten durfte.

„Vertreten Anliegen aller Dülmener“

Wessels hob hervor, dass von den 44 Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung 22 neu gewählt worden waren. Und er machte deutlich: „Wir vertreten die Anliegen aller Dülmener (...). Ich empfehle uns und wünsche mir, dass wir uns im politischen Wettbewerb auf die inhaltliche Auseinandersetzung konzentrieren.“

Er wünsche sich für die kommenden Jahre faire und sachgerechte Auseinandersetzungen, an deren Ende „Lösungen für die Probleme der Zukunft“ liegen.

Ein Geist, dem sich auch Carsten Hövekamp nach seiner Vereidigung verpflichtet zeigte: „Wir wollen gemeinsam das Beste für Dülmen erreichen, hier wollen wir die besten Ideen sammeln und gemeinsam voranbringen. Ich wünsche uns eine gute Zusammenarbeit.“

Hövekamp dankt seiner Vorgängerin

Hövekamp bedankte sich ausdrücklich bei seiner Vorgängerin Lisa Stremlau, die unter den Zuschauern anwesend war, für ihre große Bereitschaft, ihn bei seinem Start zu unterstützen. Und auch dafür, dass sie ihm für Fragen weiterhin zur Verfügung stehe. „Ich freue mich, dass du heute da bist.“

Sein Bedauern brachte Hövekamp hingegen darüber zum Ausdruck, dass die vielen nach der Wahl ausgeschiedenen Ratsmitglieder nicht - wie ursprünglich vorgesehen - in der ersten Sitzung des neuen Rates offiziell verabschiedet werden konnten. Die Corona-Pandemie lasse das aktuell leider nicht zu.

Bürgermeister-Stellvertreter und Ortsvorsteher gewählt

Was die Pandemie aber dann doch zuließ, war die geheime Wahl der drei neuen stellvertretenden Bürgermeister. Neben Manuela Pross und Annette Holtrup (beide CDU) wird ab sofort auch Detlev Rathke (Bündnis 90/Die Grünen) den Bürgermeister vertreten (DZ berichtete).

Die sieben Ortsvorsteher wurden ebenfalls gewählt. Bürgermeister Carsten Hövekamp würdigte deren Arbeit: „Oft heißt es, dass Sie die Bürgermeister der Ortsteile sind.“ Und diese Einschätzung sei auch völlig zutreffend. Denn sie seien der erste Ansprechpartner für Bürger, Vereine und Nachbarn.