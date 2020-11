DZ ist Kooperationspartner

Kooperationspartner an der Seite von Hille Puppille bei diesem ungewöhnlichen Kunstprojekt ist die Dülmener Zeitung. „Darüber freuen wir uns sehr“, betont Klaus Menning. Eine ganz handfeste Folge der Zusammenarbeit mit der Tageszeitung vor Ort gibt es auch: Das gut 60 Seiten starke Buch erscheint als richtiges Hardcover-Buch und nicht, wie ursprünglich geplant, als Magazin.

Fotoaufnahmen wiederholt

Kernstück in dem Buch sind die Bilder der Puppen in Quarantäne. Allerdings nicht die Originalfotos, die in der DZ im Frühjahr erschienen sind. Für die Buchausgabe wurden die Szenen mit den Puppen - beim Backen, Basteln, Musizieren, beim Entspannen oder beim Lesen der Dülmener Zeitung - nachgestellt und noch einmal ganz professionell aufgenommen.

Aus drei wurden fünf Shooting-Tage

Verantwortlich dafür war Max Menning, der in Berlin lebende Sohn von Klaus und Hille Menning. Er ging so streng wie an jeden seiner Aufträge heran, nichts wurde dem Zufall überlassen. Folge: Aus drei Tagen, die für das Foto-Shooting eingeplant waren, wurden fünf. Und: „Wir haben mit Max fast ohne Pause Szenen aufgebaut, technisch ausgestattet und fotografiert. Bis zu vier Stunden haben die Vorarbeiten für ein Foto oder eine Fotofolge gedauert“, erzählt Klaus Menning.

Spenden noch möglich

Nach wie vor besteht die Möglichkeit, das Kunstprojekt „Puppen in Quarantäne“ mit einer Spende zu unterstützen. Die Spender können im Buch genannt werden. Kontakt: Tel. 0172/5308513 oder einfach per Email an post@hille-puppille.de.