Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Jetzt ist Carsten Hövekamp auch offiziell im Amt: Im Beisein seiner Familie wurde Dülmens neuer Bürgermeister am Dienstagabend vereidigt. Erstmals durfte er dabei die Bürgermeisterkette anlegen.

Die Fotoserie „Puppen in Quarantäne“, die die DZ und das Figurentheater Hille Puppille im Frühjahrs-Lockdown ins Leben rief, erscheint jetzt als Buch. Erneut ist die DZ Kooperationspartner. Die Bilder von damals wurden jetzt noch einmal nachgestellt.

Gerade ältere Menschen sind anfällig für schwere Covid-19-Erkrankungen. Aber Bewohner von Senioreneinrichtungen sollen auch während des aktuellen Lockdowns nicht isoliert werden. Wie aktuell die Dülmener Einrichtungen diese Situation bewältigen, wollte die DZ in einer Rundfrage wissen. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Keinen neuen Corona-Infektionen sind am Dienstag für Dülmen gemeldet worden. Kreisweit stiegen jedoch die Zahlen - genauso wie der Inzidenzwert, der jetzt bei 86,6 für den Kreis Coesfeld liegt. Amm Schulstandort Coesfeld der Pestalozzischule ist derweil eine Mitarbeiterin in der Über-Mittag-Betreuung positiv auf Covid-19 getestet worden. Auswirkung auf die Arbeit in Dülmen habe das aber nicht, erklärte Schulleiter Lothar Rotherm.

Den Auftakt machten Bücher: Seit dieser Woche läuft der neue Lieferservice von Dülmen Marketing. Die ersten ausgelieferten Pakete kamen dabei von Bücher Sievert.

Das Karnevalsturnier 2021 im Tischtennis, organisiert von der TSG Dülmen, wird es nicht geben. Das Orga-Team um Ralph Hülsheger verzichtet auf die Beantragung einer Genehmigung für die veranstaltung, die Ende Februar hätte stattfinden sollen.

Wetter:

Heute erst teils wolkig oder neblig, später immer mehr Sonne bei 11 bis 12 Grad. Der mäßige, teils frische Wind kommt aus südwestlichen bis westlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Münsterstraße in Höhe Brücke B 474 und Abzweig Karthaus, Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz