25 neue Corona-Fälle zählte der Kreis Coesfeld am Dienstag - und keiner davon stammt aus Dülmen. Hier war die Anzahl der aktiven Fälle zuletzt stetig geklettert, heute ging sie leicht zurück.

So sind aktuell noch 36 Personen in der Stadt infiziert, fünf weniger als am Vortag. Die Anzahl der Genesenen erhöhte sich um fünf auf nunmehr 204 Personen.

Inzidenzwert jetzt bei 86,6

Auch kreisweit ging die Anzahl der aktiven Infektionen leicht zurück, und zwar auf jetzt 261 (Montag: 263). 1488 Personen haben sich bislang angesteckt, 1206 haben eine Erkrankung bereits überstanden. Der Inzidenzwert, der die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche anzeigt, stieg am Dienstag auf 86,6. Am Montag lag er noch bei 72,1.