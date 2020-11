Einen guten Start legte nach eigenen Angaben in dieser Woche der neue Lieferservice von Dülmen Marketing hin. Alexander Terlau von Bücher Sievert war der erste Viktor-Partner, der das Angebot gleich am ersten Tag nutzte und fünf Pakete über Dülmen Marketing nicht nur innerhalb der Stadt, sondern auch nach Buldern und Rorup sowie ins Kirchspiel liefern ließ.

Wie berichtet liefert Dülmen Marketing ab sofort Waren von rund 100 Viktor-Partnern taggleich an sämtliche Kunden in Dülmen sowie alle Ortsteile aus. Bestellt werden kann somit bei allen Viktor-Partnern, beispielsweise beim Modehaus Ahlert, bei Homann oder auch bei Bücher Sievert, werktags bis 17 Uhr und samstags bis 13 Uhr.

Die Auslieferung erfolgt dann unmittelbar im Anschluss mit einem neuen E-Auto, das gemeinsam von der Viktor GmbH und dem Stadtmarketing angeschafft wurde.

„Einzelhandel in schwierigen Zeiten unterstützen“

„Die Entscheidung, den Lieferservice auf professionellere Beine zu stellen, ist nicht erst durch Corona entstanden“, betont Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing. „Allerdings hat die Bedeutung des Lieferservice natürlich zu Corona-Zeiten eine noch größere Bedeutung erlangt. Wir hoffen, dass wir dem Einzelhandel damit in diesen schwierigen Zeiten unter die Arme greifen können.“

Dülmen Marketing und die Viktor-Kaufleute hoffen nun, dass der Lieferservice in den nächsten Tagen und Wochen weiter Fahrt aufnimmt. „Je mehr Bürgerinnen und Bürger nun nicht mehr im Internet bestellen, sondern den Lieferservice vor Ort in Anspruch nehmen, desto besser ist das für die Dülmener Innenstadt“, betont Weyer. „Und die kann mit Sicherheit in diesen schwierigen Zeiten jede Unterstützung gebrauchen.“