Dülmen. Der Schulbetrieb an der Pestalozzi-Förderschule am Standort Dülmen läuft wie bisher. Zwar sei am Schulstandort Coesfeld eine Mitarbeiterin in der Über-Mittag-Betreuung (Ümi) positiv auf Covid-19 getestet worden, Auswirkung auf die Arbeit in Dülmen habe das aber nicht, erklärte Schulleiter Lothar Rotherm.

Von Claudia Marcy